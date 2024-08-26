Eski Lübnan Başbakanı hayatını kaybetti

Yayınlanma: 26.08.2024 - 12:46

Güncelleme: 26.08.2024 - 12:46

Lübnan'ın beş kez başbakanlığını yapmış olan Salim Hoss, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Ülkenin mevcut Başbakanı Necib Mikati, Hoss’un vefatını duyururken onu "Lübnan’ın vicdanı" olarak nitelendirdi.

Hoss, Lübnan’ın modern tarihinde en zorlu dönemlerde görev yaptı ve özellikle 1975-1990 yılları arasında süren iç savaş sırasında dört kez başbakanlık yaptı.

Salim Hoss'un, Lübnan'ın siyasi sahnesinde teknokrat kimliği ve tarafsız duruşuyla tanınan ender isimlerden biri olduğu belirtildi.

1988 yılında Cumhurbaşkanı Emin Cemayel’in görev süresinin sona ermesiyle ülke iki hükümet tarafından yönetilmeye başlamıştı; Hoss, Batı Beyrut’ta hükümetin başında yer alırken, Doğu Beyrut’ta Michel Aoun hükümeti yönetiyordu.

Lübnan’da başbakanın Sünni Müslüman, cumhurbaşkanının Marunî Hristiyan ve parlamento başkanının Şii Müslüman olması kuralı gereği, Hoss da Sünni kimliğiyle bu görevi üstlenmişti.