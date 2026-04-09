Lübnan’ı karıştıran paylaşımın perde arkası

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Beyaz Saray, ateşkesin Lübnan’ı kapsamadığını açıkça duyurdu. Bu açıklamalar, sosyal medyada hızla yayılan “Lübnan da ateşkese dahil” iddialarını yalanladı.

Öte yandan konuya yakın bir yetkili, Beyaz Saray’ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in söz konusu paylaşımını yayımlanmadan önce incelediğini ve onayladığını öne sürdü.

New York Times’ın aktardığına göre, Beyaz Saray’dan bir başka yetkili ise Trump’ın bu metni bizzat kaleme aldığı iddialarını reddetti.

Kaynaklar ayrıca, Lübnan’ın ateşkes kapsamı dışında bırakılması ve Hizbullah’a yönelik saldırıların sürdürülmesi için İsrail’in baskı yaptığına işaret etti.

ATEŞKES KIRILMA NOKTASINDA

İran ile ABD arasında varılan ateşkesin, İsrail’in Lübnan’a yönelik ölümcül saldırıları sonrası çökme noktasına geldiği belirtiliyor. Tahran yönetimi, saldırıların sürmesi halinde operasyonlara yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da, İran’ın sunduğu 10 maddelik planın temel şartlarından birinin Lübnan’da ateşkes olduğunu vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise İran’a çağrıda bulunarak, Lübnan’daki gelişmeler nedeniyle ateşkes sürecinin çökmemesi gerektiğini söyledi. Vance, “Eğer İran, ABD’nin hiçbir zaman ateşkesin parçası olduğunu söylemediği Lübnan nedeniyle bu süreci çökertmek isterse, bu kendi tercihidir” dedi.

Pakistan Başbakanı Şerif, daha önce yaptığı açıklamada ateşkesin “her yerde” geçerli olduğunu belirtmişti.

With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere, EFFECTIVE IMMEDIATELY.

I warmly welcome the… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

İSLAMABAD'TA KRİTİK GÖRÜŞME

Bu arada Pakistan yönetimi, ABD ile İran arasında İslamabad’da yapılması planlanan görüşmeler öncesinde başkentte iki günlük resmi tatil ilan etti. Kararın gerekçesi açıklanmazken, üst düzey diplomatik temaslar öncesinde güvenlik gerekçesiyle benzer uygulamaların sıkça yapıldığı biliniyor.

Yetkililer, temel hizmetlerin (polis, hastaneler, elektrik ve gaz hizmetleri) kesintisiz süreceğini duyurdu.

ABD ve İran heyetlerinin bugün akşam saatlerinde İslamabad’a ulaşması bekleniyor. ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance’ın, İran heyetine ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın başkanlık etmesi öngörülüyor.