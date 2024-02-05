Lübnan sınırında gerilim: Roketler peş peşe ateşlendi

Yayınlanma: 05.02.2024 - 13:01

Güncelleme: 05.02.2024 - 13:01

İsrail'de yayın yapan "Kanal 12" televizyonunun haberine göre, Lübnan'dan yapılan roketli saldırının ardından sınıra yakın kuzeydeki Yukarı Celil bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail'in kuzeyine 8 roket fırlatıldığı, İsrail ordusunun da roketlerin atıldığı Lübnan'daki noktalara topçu ateşi düzenleyerek karşılık verdiği aktarıldı.

Lübnan'daki gruplardan veya İsrail ordusundan ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 181 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.