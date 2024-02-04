İsrailli bakandan ABD Başkanı Biden'a sitem

Yayınlanma: 04.02.2024 - 17:59

Güncelleme: 04.02.2024 - 17:59

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Gazze Şeridi’ndeki savaşta kendilerine destek vermediğini söyleyerek, Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump iktidarda olsaydı, ABD’nin Gazze’ye bakışının tamamen farklı olacağını söyledi.

Şarku’l Avsat’ın aktardığı röportaja göre, İsrailli bakan, “Biden bize tam destek vermek yerine Gazze Şeridi’ne insani yardım ve yakıt vermekle meşgul. Beyaz Saray’da Biden değil de Donald Trump olsaydı, ABD’nin tavrı tamamen farklı olurdu” dedi.

Ben-Gvir verdiği röportajda, Filistinlilere mali teşvikler sunarak Gazze Şeridi sakinlerini "dünyanın çeşitli yerlerine göç etmeye" teşvik edeceğini söyledi.

Batı Şeria’daki Filistinlilerle yaptığı görüşmelere ve istihbarat kaynaklarına dayanarak, Filistinlilerin bu fikre açık olacağını öne sürdü.

Ben-Gvir, küresel bir konferans düzenlemenin, Filistinli mültecileri kabul etmeye istekli ülkelerin bulunmasına yardımcı olabileceğini ifade etti.

İsrailli bakan, Hamas ile ‘terörizm suçlamasıyla’ tutuklu bulunan binlerce Filistinlinin serbest bırakılmasına olanak tanıyacak veya ‘Hamas tamamen mağlup edilmeden’ savaşı sonlandıracak herhangi bir anlaşmaya karşı çıkacağını vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili olarak Ben-Gvir, bir yol ayrımında olduğunu ve hangi yöne gideceğini seçmesi gerektiğini söyledi.

Ben-Gvir, “Netanyahu’nun şu anda iki seçeneği var: Savaşı sürdürüp İsrail’in uluslararası izolasyonunu artırmak ya da Ben-Gvir’in iktidar koalisyonunda liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi’nden altı milletvekilini çekmesi durumunda iktidarı kaybetme olasılığı” diye ekledi.