Lübnan sınırındaki İsrail yerleşim yeri vuruldu

Hizbullah, İsrail'in sınır bölgesinde bulunan yerleşim birimini onlarca katyuşa füzesi ile vurduğunu duyurdu.

AA
Yayınlanma: 28.04.2024 - 09:34
Lübnan sınırındaki İsrail yerleşim yeri vuruldu
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Lübnan'daki İran destekli Hizbullah'tan yapılan açıklamada, sınır bölgesinde bulunan yerleşim birimi ve çevresinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in sınır hattı üzerinde yer alan Meron yerleşim birimine onlarca katyuşa füzesi fırlatıldığı ifade edildi.

Bombalamanın "İsrail'in Lübnan'ın güneydeki köylere ve sivillerin evlerine, özellikle de Kuzah, Merkebe ve Srıbbin kasabalarına yönelik saldırılarına yanıt olarak" yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu'nun X hesabından yapılan açıklamada da, İsrail güçlerinin, Lübnan'ın güneyinden Meron bölgesine doğru fırlatılan yaklaşık 25 roketi izlediği, bunların bir kısmının durdurulduğu bir kısmının ise açık alanlara düştüğü ifade edildi.

Saldırı sonucu herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar bildirilmedi.

İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin yaralandığı belirtilmişti

Hizbullah bugün yaptığı açıklamada, 2 mensubunun daha çatışmalar sırasında öldürüldüğünü duyurmuştu.

Böylelikle İsrail ile 8 Ekim 2023’ten beri yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 287’ye yükselmişti.

Ayrıca çatışmalarda, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.


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