Lübnan'da bankalar mudilerin baskınları nedeniyle yeniden kapandı

07 Ekim 2022 Cuma, 10:47

Lübnan Bankalar Birliği, ülkenin farklı bölgelerinde aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu mudiler tarafından art arda gerçekleştirilen banka baskınları sonrası bir duyuru yayımladı.

Açıklamada, son günlerde bankalara yönelik artan saldırılar ve yaşanan ihlaller nedeniyle 7 Ekim Cuma günü bankaların kapalı kalacağı ifade edildi.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da mevduatları dondurulan mudilerin birbiri ardına gerçekleştirdiği baskınlar sonrası ülkede 16-26 Eylül tarihlerinde de bankalar kapatılmıştı.

Mudilerin banka baskınlarının sürdüğü ülkede son olarak 5 Ekim'de bağımsız milletvekili Sintiya Zarazir, 3 yıldır dondurulan hesabındaki tutarı çekebilmek için bankaya baskın düzenlemişti.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ VE MUDİLERİN BANKA BASKINLARI

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.

Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos’ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Beyrut'ta 14 Eylül'de de bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.

Bu olayın ardından 16 Eylül'de ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını daha gerçekleşmişti.