Lübnan'da 'Hizbullah' tartışması: Halkı silahla rehin aldı
Lübnan'da muhalefet cephesindeki Hristiyan Ketaib Partisi Başkanı Sami Cemayel, Hasan Nasrallah önderliğindeki Hizbullah'ın, "Lübnan halkını rehin aldığı" suçlamasında bulundu.
Lübnan'da muhalefet cephesindeki Hristiyan Ketaib Partisi Başkanı Sami Cemayel, Hasan Nasrallah önderliğindeki İran destekli Hizbullah'ın elindeki silahla "Lübnan halkını rehin aldığı" suçlamasında bulundu.
Başkent Beyrut'ta Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan ile bir araya gelen Cemayel, görüşmenin ardından kısa bir basın açıklaması yaptı.
HARİRİ DEĞERLENDİRMESİ
Cemayel, Deryan'la eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin 24 Ocak'ta siyasete ara verdiği ve genel seçimlere girmeyecekleri yönündeki açıklamaları hakkında görüştüklerini belirtti.
Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerin önemini vurgulayan Cemayel, seçimlerin mutlaka düzenlenmesi gerektiğini, bu yolla ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkabileceğini ifade etti.
"LÜBNAN HALKI REHİN ALINMIŞ VAZİYETTE"
Açıklamasında İran destekli Hizbullah'ı hedef alan Cemayel, "Gerçek olan şu; Lübnan halkı, adı İran olan bir dış ülkenin emrindeki gayrimeşru silahla (Hizbullah) rehin alınmış vaziyette" dedi.
Halkın üzerine düşenin de direnme ve mücadele olduğunu aktaran Cemayel, bu mücadelenin barışçıl tek yolunun tüm eksikliklere rağmen seçimler olduğunu kaydetti.
İlgili Haberler
- Suudi Arabistan: Hizbullah'ın Lübnan üzerindeki hakimiyeti ışığında Beyrut'la ilişki faydasız
- Lübnan krizi: Hizbullah, İran petrolünü ülkeye sokmaya başladı, Hükümet 'izin vermedik' diyor
- Hizbullah lideri Nasrallah: ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi bölgedeki ortakları için büyük bir ders
Video Haberler
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Seferi ekibinin 'Beyaz Kıta'ya yolculuğu sürüyor
- İngiltere’de iç mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı
- Tesla, 2022’de yüzde 50 büyüme bekliyor
- 'İklim krizi, üretimde büyük değişikliklere yol açacak'
- The Beatles, NFT dünyasına giriyor
- Rihanna'dan iklim krizi için 15 milyon dolarlık bağış
- Orhan Bursalı’dan ‘Aziz Sancar ve Nobel’in Öyküsü’
- Uzmanlardan FIP'e yakalanan kedilere tedavi uyarısı
- Ünlü oyuncudan Disney'e 'Pamuk Prenses' tepkisi
- Tahsin Yücel’den yazınsal tartışmalar!