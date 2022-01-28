Lübnan'da 'Hizbullah' tartışması: Halkı silahla rehin aldı

28 Ocak 2022 Cuma, 00:00

Lübnan'da muhalefet cephesindeki Hristiyan Ketaib Partisi Başkanı Sami Cemayel, Hasan Nasrallah önderliğindeki İran destekli Hizbullah'ın elindeki silahla "Lübnan halkını rehin aldığı" suçlamasında bulundu.

Başkent Beyrut'ta Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan ile bir araya gelen Cemayel, görüşmenin ardından kısa bir basın açıklaması yaptı.

HARİRİ DEĞERLENDİRMESİ

Cemayel, Deryan'la eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin 24 Ocak'ta siyasete ara verdiği ve genel seçimlere girmeyecekleri yönündeki açıklamaları hakkında görüştüklerini belirtti.

Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerin önemini vurgulayan Cemayel, seçimlerin mutlaka düzenlenmesi gerektiğini, bu yolla ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkabileceğini ifade etti.

"LÜBNAN HALKI REHİN ALINMIŞ VAZİYETTE"

Açıklamasında İran destekli Hizbullah'ı hedef alan Cemayel, "Gerçek olan şu; Lübnan halkı, adı İran olan bir dış ülkenin emrindeki gayrimeşru silahla (Hizbullah) rehin alınmış vaziyette" dedi.

Halkın üzerine düşenin de direnme ve mücadele olduğunu aktaran Cemayel, bu mücadelenin barışçıl tek yolunun tüm eksikliklere rağmen seçimler olduğunu kaydetti.