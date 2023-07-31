Lübnan'da mülteci kampında çatışma: Askerler yaralandı

Lübnan ordusu, ülkenin en büyük Filistin mülteci kampında iki grup arasında başlayan silahlı çatışma sırasında bazı Lübnanlı askerlerin yaralandığını belirtti.

AA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 08:04
Lübnan'da mülteci kampında çatışma: Askerler yaralandı
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Lübnan ordusu tarafından ülkenin güneyindeki Ayn el-Helva'da dün başlayan çatışmalar neticesinde kampın dış güvenliğini sağlayan askerlerin durumu hakkında yapılan yazılı açıklama, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, kamptan fırlatılan havan mermilerinin bazılarının orduya ait merkez ve gözetleme kulelerine düşmesi sonucu bazı askerlerin yaralandığı kaydedildi.

Ayrıca, sebebi ne olursa olsun ordu güçlerinin bölgelerine doğru açılan ateşlere aynı şekilde karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

ÇATIŞMA

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde yer alan Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'nda, dünden itibaren Fetih Hareketi ile husumetli oldukları bazı Filistinli diğer gruplar arasında silahlı çatışma başlamıştı.

Çatışmalar sonucu 6 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, bugün yaptığı açıklamada, Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda yaşanan çatışmaların zamanlamasının mevcut bölgesel ve uluslararası koşullarda şüphe uyandırıcı olduğunu ifade etmişti.


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