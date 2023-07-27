Tatil için Trabzon'a gelen Lübnanlı çocuk, 10 gündür kayıp!

Trabzon’a ailesiyle birlikte tatile gelen Lübnan uyruklu Rahef Affavire, 10 gün önce konakladıkları evden çıktıktan sonra dönmedi. Ailesinin başvurusu üzerine polis, genç kızın bulunması için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 14:21
Tatil için Trabzon'a gelen Lübnanlı çocuk, 10 gündür kayıp!
Abone Ol google-news

Tatil için ailesi ile Trabzon’a gelen Lübnan uyruklu 17 yaşındaki Rahef Affavire, 17 Temmuz'da Çukurçayır Mahallesi'nde konakladıkları evden ‘gezmeye gidiyorum’ diyerek çıktı. 

Aile, geri dönmeyen kızları için polise kayıp başvurusunda bulundu. 

Polis ekipleri kayıp turistin bulunması için çalışma başlattı.


trabzon Lübnan turist Çocuk kayıp çocuk

İlgili Haberler

Kayıp çiftçi timsah midesinden çıktı

Kayıp çiftçi timsah midesinden çıktı
Kadıköy'de bisikletliyi öldürüp kaçan sürücü Temel Ünlü hala kayıp: 'Yakalanmaması anormal bir durum'

Kadıköy'de bisikletliyi öldürüp kaçan sürücü Temel Ünlü hala kayıp: 'Yakalanmaması anormal bir durum'
Bisikletle dünya turuna çıktı: 1 yıldır kayıp

Bisikletle dünya turuna çıktı: 1 yıldır kayıp

En Çok Okunan Haberler