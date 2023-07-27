Tatil için Trabzon'a gelen Lübnanlı çocuk, 10 gündür kayıp!
Trabzon’a ailesiyle birlikte tatile gelen Lübnan uyruklu Rahef Affavire, 10 gün önce konakladıkları evden çıktıktan sonra dönmedi. Ailesinin başvurusu üzerine polis, genç kızın bulunması için çalışma başlattı.
Tatil için ailesi ile Trabzon’a gelen Lübnan uyruklu 17 yaşındaki Rahef Affavire, 17 Temmuz'da Çukurçayır Mahallesi'nde konakladıkları evden ‘gezmeye gidiyorum’ diyerek çıktı.
Aile, geri dönmeyen kızları için polise kayıp başvurusunda bulundu.
Polis ekipleri kayıp turistin bulunması için çalışma başlattı.
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