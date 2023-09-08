Lübnan'da yasaklanma talebinde bulunulmuştu: Barbie filmi gösterime girdi

Lübnan'da Kültür Bakanı Muhammed Murtaza'nın "ahlaki ve dini değerlere aykırı olduğu ve eş cinselliği öne çıkardığı" gerekçesiyle yasaklanması talebinde bulunduğu ABD yapımı "Barbie" filmi gösterime girdi.

AA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 09:04
Lübnan'da yasaklanma talebinde bulunulmuştu: Barbie filmi gösterime girdi
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Lübnan'da gösterime girip girmeyeceği konusunda büyük tartışmaların yaşandığı ve bazı ülkelerde yasaklanan "Barbie" filmi, gösterimi bir müddet ertelendikten sonra bugün bazı sinema salonlarında izleyiciyle buluştu.

Kültür Bakanı Murtaza, 9 Ağustos'ta, söz konusu filmin Lübnan'daki dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediğini, eş cinselliği öne çıkardığını, aile ve evlilik değerlerinin altını oyduğunu gerekçe göstererek yasaklanması talebinde bulunmuştu.

Ancak Lübnan İçişleri ile Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki "Film Sansür Komitesi", 11 Ağustos'ta Murtaza'nın talebini değerlendirmek için yapılan toplantı neticesinde Barbie'nin yasaklanması için herhangi bir gerekçe görülmediğini duyurmuştu.

Komitenin kararına rağmen ülkede ciddi tartışmalara yol açan Barbie'nin vizyona girmesi bir müddet ertelenmişti.

Kuveyt ve Cezayir'de "Barbie" filminin gösterime girmesi yasaklanmıştı.


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