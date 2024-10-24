Lübnan'daki çatışmalarda 4 İsrail askeri daha öldü
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 4 askerinin daha öldüğünü duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 4 İsrail askerinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 6 askerin de yaralandığı ifade edildi.
Karadan işgalin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 23 oldu.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
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