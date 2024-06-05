ABD'nin Çinli elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergilerine karşı 'adil ticaret' çağrısı

Yayınlanma: 05.06.2024 - 13:12

Güncelleme: 05.06.2024 - 13:12

Polestar, üretim planlarının kendisini Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergilerinden koruyacağına inanıyor.

Otomobil üreticisi kısa süre içinde Polestar 3'ün ABD üretimine başlayacak.

Polestar CEO'su Thomas Ingenlath, Biden yönetiminin Çin'de üretilen elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerini artırma kararına şaşırdığını ve serbest ticaret mümkün değilse bile en azından adil ticaretin mümkün olmasını umduğunu ifade etti.

Thomas Ingenlath

Polestar 3 ve Polestar 4'ün İspanya'daki son lansmanında konuşan Ingenlath, “Bir günden diğerine yüzde 100 gümrük tarifesine geçmenin getirdiği belli bir düzensizlik var” dedi. Otomobil üreticisi güçlü Çin köklerine sahip ve kısmen Geely'ye ait olsa da üç yıl önce üretimini küreselleştirmenin yollarını araştırmaya başladı.

Bu yıl, Charleston, Güney Carolina yakınlarındaki Volvo fabrikasında üreteceği Polestar 3'ü Çin'den ithal etme endişesi olmadan ABD'de satabilecek. Ayrıca, Polestar 4'ü Güney Kore'nin Busan kentindeki Renault Korea Motors tesisinde üretecek ve ABD'ye ithal edildiğinde gümrük vergilerinden kaçınmasına da olanak tanıyacak.

Polestar 4

Auto News Europe'a konuşan Ingenlath, firmanın üretim planlarının kendisini ABD'nin Çin ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerinden koruduğunu ve aynı zamanda Çin hükümetinin uygulayabileceği misilleme gümrük vergilerine karşı da güvende tuttuğunu söyledi.

“Serbest ticaret artık kolay değil” diyen Ingenlath ardından şöyle konuştu:

“Bu Polestar'a ya da bu sektöre özgü bir sorun değil. Serbest ticaret için bir gerekçe yoksa bile en azından adil ticaret yapabileceğimizi umuyorum.”

Polestar ayrıca Avrupa'da da araç üretmek istiyor. Ancak Ingenlath, bunun en erken Polestar 7'nin piyasaya sürülmesine kadar gerçekleşmeyeceğini ve bu aracın da yaklaşık 2027'ye kadar piyasaya sürülmesinin beklenmediğini söyledi.

POLESTAR 3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Polestar 3'ün ABD teslimatları bu çeyrekte başlayacak.

489 hp ve 620 lb-ft (840 Nm) torka sahip bir çift elektrik motorunu çalıştıran 111 kWh batarya ile donatılıyor.

Bu da SUV'un 5 saniyede 100 km/sa hıza ulaşmasına ve tek bir şarjla 507 km yol kat etmesine imkân sağlıyor.

POLESTAR 3 FİYATI

Giriş seviyesi Polestar 3'ün ABD'de 73 bin 400 dolardan başlayacağı açıklandı.