Lübnan'dan İsrail iddiası: Yasaklı mühimmatlarla bombalıyor

Yayınlanma: 21.11.2023 - 14:12

Güncelleme: 21.11.2023 - 14:12

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Lübnan’ın bağımsızlığının 88. yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, “Bugün çok tehlikeli bir sahneyle karşı karşıyayız. Düşman İsrail, Filistin halkına eşi benzeri görülmemiş bir şekilde en korkunç ve en kanlı katliamları gerçekleştirmeye devam etmekte ve uluslararası yasaklı mühimmat kullanarak güney sınır köy ve kasabalarında vatanımızın ve halkımızın egemenliğine yönelik saldırılarını tekrarlamakta” ifadelerini kullandı.

Avn, “Lübnan çeşitli düzeylerde ciddi zorluklarla karşı karşıya. Bu durum, bugün siyasi gerginlikler karşısında kritik ve hassas bir aşamaya gelen askeri kurum dahil olmak üzere devlet kurumlarına olumsuz yansırken, yüksek ulusal çıkarların zarar görmemesini, sürekliliğinin ve bütünlüğünün garanti altına alınmasını, askerlerin moralini yüksek tutmak ve ulusal çıkarların korunmasını gerektirmekte” dedi.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre, 2006 yılında Tel Aviv ile Hizbullah arasında 33 gün süren savaşı sona erdiren 1701 sayılı kararı uygulamak için görevlendirilen uluslararası güçler (UNIFIL), son günlerde sınır noktalarında önemli zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

1701 sayılı karar, düşmanlıkların durdurulmasını, İsrail kuvvetlerinin Lübnan'dan çekilmesini ve Lübnan ordusuyla koordineli olarak düşmanlıkların durdurulmasını izlemekle görevli ek bir Birleşmiş Milletler ( BM) kuvvetinin konuşlandırılmasını öngörüyor. Ayrıca Mavi Hat ile Litani Nehri arasında Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve UNIFIL güçlerine ait olanlar dışında herhangi bir militan, askeri teçhizat ve silahtan arındırılmış bir alanın yaratılması da öngörülüyor.