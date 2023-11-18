İsrail, Lübnan'dan fırlatılan bir füzeyi düşürdü

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e yönelik "karadan havaya" fırlatılan bir füzeyi düşürdüğünü duyurdu.

AA
Yayınlanma: 18.11.2023 - 08:31
İsrail, Lübnan'dan fırlatılan bir füzeyi düşürdü
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan topraklarından fırlatılan karadan havaya bir füzenin, hava savunma birlikleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, Lübnan içinden saldırıların düzenlendiği bölgeleri top atışlarıyla hedef aldığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan-İsrail sınırında çatışmalar yaşanıyor.

Bu çatışmalarda şimdiye kadar 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.


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