Lübnan'dan İsrail'e ateşkes çağrısı: Ordu konuşlandırmaya hazırız

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan’ın güneyine ordu konuşlandırmaya hazır olduklarını söyledi.

Lübnan'dan İsrail'e ateşkes çağrısı: Ordu konuşlandırmaya hazırız
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İHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 14:03

İsrail’in Beyrut’ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürülmüştü.

Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım’ın bugün gerçekleştirdiği açıklamanın ardından Lübnan Başbakanı Necip Mikati, başkent Beyrut’ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Lübnan’da derhal ateşkes sağlanması noktasındaki kararlılığını yineleyen Mikati, Lübnan’ın güneyine ordu konuşlandırmaya hazır olduklarını söyledi.

Mikati ateşkes sağlanır sağlanmaz parlamentonun yeni bir cumhurbaşkanı seçmek için toplanacağını sözlerine ekledi.


Etiketler: #Lübnan #israil

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