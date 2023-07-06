Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı gerçekleştirildi

Yayınlanma: 06.07.2023 - 15:49

Güncelleme: 06.07.2023 - 15:49

Lübnan, sabah saatlerinde İsrail’e yönelik saldırı gerçekleştirdi.

Lübnanlı yetkililer, İsrail-Lübnan sınırındaki bölgeye 2 roketin fırlatıldığını duyurdu.

Fırlatılan roketlerin birinin Lübnan’ın kuzeyindeki Ghajar köyüne düştüğü açıklandı.

İsrail güçlerinin de roket saldırılarının ardından Lübnan’a en az 15 topçu mermisi fırlattığı ifade edildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, “Lübnan’ın saldırılarına yanıt olarak İsrail Savunma Kuvvetleri şu anda roketlerin fırlatıldığı Lübnan bölgesine saldırıyor” denildi.

Roket saldırılarında herhangi bir hasar kaydedilmedi.