Lübnan'dan İsrail'e tanksavar saldırısı: Ölü ve yaralı askerler var

Lübnan'ın güneyinden düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında 1 İsrail askerinin öldüğü, 3'ünün yaralandığı belirtildi.

AA
Yayınlanma: 21.10.2023 - 08:47
Lübnan'dan İsrail'e tanksavar saldırısı: Ölü ve yaralı askerler var
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Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunda görev yapan 1 yedek asker, Lübnan'ın güneyinden gerçekleştirilen tanksavar ateşinde hayatını kaybetti.

Saldırıda ayrıca, 1'i hafif olmak üzere 3 yedek asker yaralandı.

Öte yandan, Lübnan haber ajansı NNA, Hizbullah'ın, sınırdaki İsrail mevzilerine yönelik saldırılarına devam ettiğini kaydetti.

Böylelikle, Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 3'e yükseldi.

Saldırılarda 12 Hizbullah mensubu hayatını kaybetmişti.

Lübnan Hizbullahı, 19 Ekim'de, sınırdaki El-Abad askeri noktasına yakın bir bölgede aralarında gazetecilerin de olduğu 9 kişinin mahsur kalması, ardından Lübnanlı Abdullah Rabi'nin öldürülmesine karşılık dün, İsrail’e ait Branit Askeri Üssü'nün güdümlü antitank füzesiyle direkt hedef alındığını ve İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğunu belirtmişti.


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