Lübnan'dan 'tahliye' operasyonu: 'Savaş gemileri ve helikopterler sevk edildi...'

Yayınlanma: 05.08.2024 - 12:00

Güncelleme: 05.08.2024 - 12:01

Birleşik Krallık, bölgede yükselen tansiyonun ortasında Ortadoğu'ya iki savaş gemisi ve birkaç askeri helikopter gönderdi.

Bu kararın, aralarında Avrupa ülkeleri ve ABD'nin de bulunduğu bir dizi ülkenin Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrılarının ardından geldiği bildirildi.

Dışişleri Bakanı David Lammy, durumun "hızla kötüleşebileceğini" söyledi.

Savunma Bakanlığı, savaş gemileri HMS Duncan ve RFA Cardigan Bay'in halihazırda bölgede olduğunu doğruladı.

Savunma Bakanlığı yetkilileri, ülkedeki "İngiliz vatandaşlarına yardım etmek ve büyükelçiliklere operasyonel destek sağlamak üzere" askeri personel görevlendirdiklerini açıkladı.