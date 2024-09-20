Lübnan’ın BM Misyonu açıklandı: Telsizlerin nasıl patlatıldığı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 20.09.2024 - 07:46

Güncelleme: 20.09.2024 - 07:46

Lübnan’da Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazlarının ve telsizlerin eş zamanlı patlatılmasının etkileri sürüyor.

İngiliz haber ajansı Reuters’a göre, bu hafta düzenlenen saldırıya yönelik Lübnanlı yetkililer tarafından yapılan ön soruşturmada, cihazlara Lübnan’a gelmeden önce patlayıcı yerleştirildiği tespit edildi.

Haberde, Lübnan’ın Birleşmiş Milletler (BM) misyonu tarafından BM Güvenlik Konseyi’ne gönderilen mektupta çağrı cihazlarının ve el telsizlerinin elektronik mesaj gönderilerek patlatıldığının tespit edildiği belirtildi.