Lübnan ordusu, iletişim cihazlarını imha ediyor
Lübnan Silahlı Kuvvetleri, şüpheli görülen çağrı cihazı, telsiz ve benzeri iletişim cihazlarının kontrollü şekilde patlatılarak imha edildiğini duyurdu.
Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, “Özel ordu birlikleri farklı bölgelerde şüpheli çağrı cihazları ve iletişim cihazlarını patlatıyor, bu nedenle vatandaşlara patlama alanlarından uzak durmaları, şüpheli herhangi bir cihaz veya nesneyi bildirmeleri ve yaklaşmamaları çağrısında bulunuluyor” denildi.
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