Lübnan ordusu, iletişim cihazlarını imha ediyor

Yayınlanma: 19.09.2024 - 15:01

Güncelleme: 19.09.2024 - 15:01

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, “Özel ordu birlikleri farklı bölgelerde şüpheli çağrı cihazları ve iletişim cihazlarını patlatıyor, bu nedenle vatandaşlara patlama alanlarından uzak durmaları, şüpheli herhangi bir cihaz veya nesneyi bildirmeleri ve yaklaşmamaları çağrısında bulunuluyor” denildi.