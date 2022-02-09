Lübnanlılar ülkedeki ekonomik çöküşte ayakta kalmak için eski mesleklerine dönüyor

09 Şubat 2022 Çarşamba, 00:00

Yakın zaman önce Nebatiye kentinde açtığı tamir atölyesinde çalışan Lübnanlı ayakkabı tamircisi Ali Khayat görülüyor, 28 Ocak 2022. (Fotoğraf: Taher Abou Hamdan/Xinhua)

60'lı yaşlarda olan Lübnanlı Ali Khayat, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde yeni açtığı küçük bir tamir atölyesinde eski bir dikiş makinesiyle eski püskü ayakkabı yığını üzerinde çalışıyor.

Khayat, ayakkabı tamircisi olarak çalışmayı bırakalı 11 yıl oldu. Ama şimdi daha önce eşi benzeri görülmemiş bir finansal krizin yaşandığı ortamda ailesinin geçimini sağlamak için eski mesleğine geri döndü.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Merkezi Bankası "Banque du Liban"ın önünde ulusal para biriminin çöküşünü protesto eden insanlar, 8 Ocak 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Khayat, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Ayakkabı fiyatları artıp insanlar eski ayakkabılarını tamir ettirmeye ve daha temel ihtiyaçları için para biriktirmeye mecbur kalınca eski işim işe yaradı" diye konuştu.

Khayat, dükkanında onlarca çanta ve ayakkabının yığıldığını, birçok siparişi zamanında teslim etmesine imkan vermeyecek kadar fazla iş biriktiğini söyledi.

Yaşlı adam, "Ayakkabıları tamir ettirmenin fiyatı son iki yılda ne kadar artarsa artsın yeni ayakkabı almaktan çok daha uygun olmaya devam ediyor" diye açıkladı.

Yakın zaman önce Nebatiye kentinde açtığı tamir atölyesinde çalışan Lübnanlı ayakkabı tamircisi Ali Khayat görülüyor, 28 Ocak 2022. (Fotoğraf: Taher Abou Hamdan/Xinhua)

Lübnan, son iki yıldır benzeri görülmemiş bir finansal krizin pençesinde yaşıyor; yoksulluk oranının yaklaşık yüzde 78 olduğu ülkede, Lübnanlılar gıda, ilaç ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mücadele veriyor.

Nebatiye'de terzi olan Hassan el-Sharif, 2019 yılının sonlarından itibaren Lübnan lirasının ABD doları karşısında aşırı değer kaybetmesinin ardından tekstil ve ip fiyatlarının tavan yapmasıyla terzilik hizmetlerine olan talepte artış olduğunu fark ederek dükkanını yeniden açtı.

Amjad Hayek, Lübnan'ın güneyindeki köylerde bakır mutfak eşyalarını ağartmak için saatlerce çalışıyor. O çalışırken köylüler etrafında toplanarak yetenek ve ustalığını hayranlıkla seyrediyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kapalı bir mağazanın önünde bir çocuğu tutan bir kadın, 10 Ocak 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Hayek, "Mutfak eşyalarının fiyatlarında artış yüzünden insanlar eski mutfak eşyalarını tamir ettirmeyi tercih ediyor" diye konuştu.

Lübnan'daki finansal kriz ve para birimindeki aşırı değer kaybı yüzünden insanların maaşları devalüasyona uğradı ve nüfusun büyük bir bölümü yoksul hale geldi.

Öte yandan siyasal partiler arasındaki ayrılıklar, Lübnan'ın Uluslararası Para Fonu'yla milyarca dolarlık yardım fonları konusunda bir anlaşmaya varmasını engelliyor.

Lübnanlı terzi Hassan al-Sharif, müşterilerini elbiselerini tamir ederken görülüyor, 28 Ocak 2022. (Fotoğraf: Taher Abou Hamdan/Xinhua)

