Lunaparkta hız treni arızalandı: Havada mahsur kaldılar
İngiltere'deki bir eğlence parkında hız treninin arızalanması sonucu vagonda bulunan insanlar, 40 dakika boyunca yerden 22 metre yükseklikte ters bir şekilde havada kaldı.
İngiltere'nin Essex bölgesindeki Adventure Island lunaparkında bir grup insan, hız trenin arızalanması sonucu yaklaşık yerden 22 metre yükseklikte ters bir şekilde vagonda mahsur kaldı.
Olay, sosyal medyada gündem olurken, trendeki insanların neredeyse 90 derecelik bir açıyla gökyüzüne bakarken havada kaldıkları görüldü.
Vagonun sıkışması sonucu tepede asılı kalan insanların imdadına lunapark ve bölge yetkilileri koştu.
40 dakika kadar havada kalan insanlar, lunapark yetkililerinin trene müdahalesinin ardından yere indirildi.
Eğlence parkı işletmecisi Marc Miller, "Son derece eğitimli ekibimiz, trenden tahliye planımızı derhal uygulamaya koydu. Vagondaki insanlar, 40 dakika içinde sağ salim yere indirilmiş ve aileleriyle yeniden bir araya getirilmiştir" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Partili isimden Cumhur İttifakı'na 'yeşil ışık'
- Yurttaşa parmak salladı!
- Epic Games'ten Türk oyun geliştiricilerine skandal karar
- Tevfik Göksu'ya kötü haber!
- Yurttaşla yaşadığı gerilim gündem olmuştu
- Arda Güler'in ilk El Clasico heyecanı!
- Dacia Spring'te yıl sonu satış hedefi açıklandı
- Suudiler, Baykar’a göz dikti
- Geleceği hakkında kararını verdi
- Savcı 'Araştırın' dedi