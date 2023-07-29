Lunaparkta hız treni arızalandı: Havada mahsur kaldılar

İngiltere'deki bir eğlence parkında hız treninin arızalanması sonucu vagonda bulunan insanlar, 40 dakika boyunca yerden 22 metre yükseklikte ters bir şekilde havada kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2023 - 16:01
Lunaparkta hız treni arızalandı: Havada mahsur kaldılar
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İngiltere'nin Essex bölgesindeki Adventure Island lunaparkında bir grup insan, hız trenin arızalanması sonucu yaklaşık yerden 22 metre yükseklikte ters bir şekilde vagonda mahsur kaldı.

Olay, sosyal medyada gündem olurken, trendeki insanların neredeyse 90 derecelik bir açıyla gökyüzüne bakarken havada kaldıkları görüldü.

Vagonun sıkışması sonucu tepede asılı kalan insanların imdadına lunapark ve bölge yetkilileri koştu.

40 dakika kadar havada kalan insanlar, lunapark yetkililerinin trene müdahalesinin ardından yere indirildi.

Eğlence parkı işletmecisi Marc Miller, "Son derece eğitimli ekibimiz, trenden tahliye planımızı derhal uygulamaya koydu. Vagondaki insanlar, 40 dakika içinde sağ salim yere indirilmiş ve aileleriyle yeniden bir araya getirilmiştir" dedi.


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