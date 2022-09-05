Lunaparktaki dönen salıncak düştü: 13 yaralı
Hindistan’ın Mohali bölgesinde 4 Eylül Pazar akşam saatlerinde bir lunaparktaki dönen salıncağın düşmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Hindistan’ın Pencap eyaletine bağlı Mohali bölgesinde dün akşam saatlerinde bir lunaparktaki dönen salıncak düştü. Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu salıncaktaki 30 kişiden 13’ünün yaralandığı belirtildi.
HİDROLİK TEL KOPMUŞ
Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi sonucu yaralılar 6. Etap Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, olayın salıncakta bulunan hidrolik telin kopmasından kaynaklandığının tahmin edildiği bildirildi.
Sosyal medya paylaşılan görüntüde dönen salıncağın yaklaşık 25 metre yükseklikten hızla düştüğü ve insanların korkuyla çığlık atıp kaçtığı görüldü.
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