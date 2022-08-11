Lunaparklarda yaşanan ölümler bakımsız oyuncakları gündeme getirdi

11 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

Yurttaşların eğlenmek amacıyla en çok ziyaret ettiği yerlerin başında gelen lunaparklar, son aylarda yaşanan ciddi kazalar ile gündeme geliyor. Son olarak Giresun’da önceki gün lunaparktaki bir raylı tren henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada bir polis memuru yaşamını yitirirken biri polis üç kişi de yaralandı. Yaşanan kazaların nedenini ve alınması gereken tedbirleri TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, Cumhuriyet’e anlattı.

Lunaparkta yaşanan kazaların ayrı ayrı ele alınması gerektiğini söyleyen Yener, denetimlerin işin uzmanları tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

"HER KAZA AYRI İNCELENMELİ"

Yener, “Bu oyuncakların belirli periyodik muayenelerle, uzmanlar tarafından incelenip kontrol edilmesi gerekiyor. Denetimler yapılmadığı sürece bu kazalar artacaktır” diye konuştu.

Yener, “Görevlinin oyuncağı başlatmadan emniyet kontrolünü sağlaması gerek. Ayrıca devletin de bu konuda rolü büyük. Bu bakımlar piyasanın denetimine bırakılmayacak kadar önemli bir husustur” dedi.

Haziran ayında Antalya’da “disko” adlı oyuncağın kopması sonucu üç çocuk yaralanırken 10 Temmuz’da Malatya’da “gondol” kazasında bir kişi yaşamını yitirmişti.