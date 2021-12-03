Lütfi Elvan’ın istifasının ardından FT'den çarpıcı yorum: Erdoğan’ın kontrolünü sağlamlaştırdı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etmesiyle yerine yardımcısı Nureddin Nebati getirilmesinin ardından Financial Times kapsamlı bir haber hazırladı. Haberde, 'Erdoğan'ın ekonomi üzerinde hakimiyetini pekiştirdiği' yorumu yapıldı.
İngiliz Financial Times gazetesi, Lütfi Elvan’ın istifası sonrasında yaşananlarla ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı.
Analizde, “Maliye Bakanının ayrılması Erdoğan’ın Türk ekonomisi üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırdı. Lütfi Elvan’ın yerine geçen kişinin, cumhurbaşkanının etki sahibi damadıyla yakın bağı var” denildi.
Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki hafta önce vekilleriyle yaptığı konuşmada düşük faizi ile ilgili ifadelerini Elvan’ın alkışlamadığını hatırlatan gazete, “Haftalarca istifa edeceği konuşulan Elvan’ın istifası çok da sürpriz olmadı. Fakat analistler, Cumhurbaşkanı’nın damadı Berat Albayrak’a yakın ve Erdoğan’a sadık bir kişi olarak bir kişinin getirilmesinin 795 milyar dolarlık ekonominin kontrolünün tek bir kişide olduğunu söylüyor” yorumunu yaptı.
'ALBAYRAK’LA YAKIN BAĞI OLAN BAZI İSİMLER...'
2020’de Albayrak’ın yerine getirilen Elvan’ın gelişinin iş dünyası tarafından sıcak karşılandığına dikkat çeken gazete, “Perşembe günü göreve gelir gelmez yeni bakan Nebati, cumhurbaşkanının ifadelerinin benzerini söyledi ve ‘önceliğimiz yatırım, istihdam olacak, yüksek faiz olmayacak’ dedi” ifadesine yer verdi.
Financial Times’a konuşan bir Türk iş insanı, “Nebati iyi kalpli ve AKP ve Erdoğan’a kendini adamış biri” yorumunu yaptı.
Analizde, bu yıl içinde Albayrak’la yakın bağı olan bazı isimlerin de üst düzey görevlere getirildiğine dikkat çekti. Gazete, bu isimler arasında Erişah Arıcan, Şahap Kavcıoğlu ve Mehmet Muş gibi isimlerin olduğu aktarıldı.
-Sözcü
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