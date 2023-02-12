Macaristan Büyükelçisi Matis Cumhuriyet’e anlattı: ’99 depreminde kurtarılan kız ve onu kurtaran köpeğin hikâyesi…’

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 15:29

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 16:05

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, depremin ilk saatlerinde paylaştığı mesajında, "Bu sabah erken saatlerde Türkiye'den gelen trajik haberleri duyunca şok oldum. Türkiye'nin güneydoğusunu vuran şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

I was shocked this early morning to hear the tragic news coming from Türkiye ????. My sincere condolences to the families of the victims of the powerful #earthquake that has hit south-eastern #Türkiye. — Katalin Novák (@KatalinNovakMP) February 6, 2023

Hemen ardından, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macar arama-kurtarma ekiplerinin en erken zamanda Türkiye'de olacağını duyurdu. İlerleyen saatlerde Başbakan Viktor Orban da Türkiye'ye acil yardım sağlanması talimatını verdiğini duyurarak depremzedelere taziyelerini iletti.

Cumhuriyet, Büyükelçi Matis'e yönelttiği sorularla Macar arama-kurtarma ekibinin faaliyetlerine mercek tuttu.

EN ERKEN YANIT VEREN ÜLKELERDEN BİRİ

Bu tür felaketlerde, felakete maruz kalan ülkenin uluslararası sistemde yardım talebinde bulunduğunun altını çizen Matis, Macaristan’ın bu talebe en erken yanıt veren üçüncü ülke olduğunu vurguladı.

Büyükelçi, arama-kurtarma faaliyetlerine ilişkin olarak şunları söyledi:

“İlk olarak, 50 kişiden oluşan ve 2 de arama-kurtarma köpeğinin eşlik ettiği bir grup, hükümetin emriyle harekete geçti. Daha sonra bu ekibe 5 de doktor katıldı. Ekip, felaketten 26 saat sonra Antakya’ya vardı. Bu ekip şu ana kadar 27 kişiyi enkazdan canlı olarak kurtardı; bunlardan 5 ya da 6’sı çocuk, en küçüğü 1.5 yaşında. (Röportajın yayımlandığı şu saatlerde sayının artmış olduğu tahmin ediliyor.) Maalesef enkazlardan çok sayıda yaşamını yitirmiş insan da çıkarıldı...”

Öte yandan, şu an felaket bölgesinde Macaristan’dan 7 ekip çalıştığını ve bu ekiplerin toplam 156 personel ve 28 özel arama-kurtarma köpeğinden oluştuğunu belirten Matis, söz konusu arama-kurtarma köpekleri için, “Bu köpeklerin ne kadar önemli olduğunu özellikle belirtmek isterim, çünkü bu dostlarımızın eğitimi yıllar alıyor. Dolayısıyla manevi değerleri de çok büyük” dedi.

SAHADA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Büyükelçi Matis, sahada karşılaştıkları zorluklara ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Hava koşulları, özellikle soğuk büyük bir problem. Ayrıca normal şartlar altında ulaşabileceğimiz pek çok şeye depremden dolayı ulaşmakta güçlük çekiyoruz ve enkaz sayısı o kadar fazla ki ekipler yetişemiyor. Ekipler uzun saatler ayakta kalarak çalışmalarını sürdürüyor. Fakat arzu edilen sonuca ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değil. Doğrusu hiçbir şey deprem öncesinde olduğu gibi değil. Yollar büyük zarar gördü, bu da ulaşımı zorlaştırıyor. Şebeke suyu ve elektriğe erişimde, bazı ürünlerin ve teknik ekipmanların tedarikinde belirgin zorluklar var. Buna rağmen hem yerel hem de uluslararası ekipler ellerinden geleni yapıyor. Sahadaki işbirliği oldukça üst seviyelerde…”

99 DEPREMİNDEN KALAN…

Büyükelçi Matis, 1999 depremine ait bir anekdotu da bizlerle paylaştı.

İzmit depremi sonrası, bir Macar arama-kurtarma köpeğinin "82. saatte enkazdan canlı olarak bir kızı çıkardığını" belirten Büyükelçi, sözlerine şöyle devam etti:

“O köpeğin eğitmeni şu an Hatay’da. O kız çocuğu da şimdi bir hanımefendi oldu, Macaristan devlet bursuyla eğitim gördü ve Türkiye’ye geri döndü. Depremden sağ kurtarılan son insanlardan biriydi. Bu bizim için çok önemli…”

1999 İzmit depreminde 5 gün boyunca enkaz altında kaldıktan sonra Laszlo Lehoczki başkanlığındaki Macar Spidert Kurtarma Ekibi tarafından kurtarılan 3 yaşındaki Hatıra Kaplan (Şu an 27 yaşında), Macar ekibine “Avrupa Parlamento Vatandaşlık” ödülü kazandırdı.

"UMUTLU OLMALI VE İNANMALIYIZ..."

Büyükelçi Matis, taziyelerini ilettiği Türk halkına gazetemiz üzerinden şu mesajı verdi:

“Her şeye rağmen umutlu olmalı ve inanmalıyız. Sahada arama-kurtarma çalışmalarına katılanlara destek olmalıyız; zaman tükeniyor. Hızlı bir şekilde son çabalarımızı ortaya koymalıyız... Üç gündür gözümüze uyku girmedi. Şu an hepimiz için önemli olan tek şey enkaz altındaki insanların yaşamlarını kurtarmak. Biz de bu uğurda sonuna kadar elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz…”