Macaristan hükümeti, ordudaki NATO yanlısı askerleri tasfiye etti

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 13:25

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 13:25

Macaristan'da NATO ve AB karşıtı adımlarıyla gündeme gelen Başbakan Viktor Orban hükümetinin, NATO yanlısı olduğu düşünülen 170 general ve subayı tasfiye ettiği öğrenildi.

Odatv'nin aktardığına göre Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay Bobrovniczky, tasfiye planının mimarı oldu. NATO'ya karşı şüpheci ve muhalif tutumu ile tanınan Bobrovniczky, 45 yaşındaki 170 generali ve subayı emekliye ayırdı. Bu subayların tamamının NATO'da görev aldığı ve NATO yanlısı olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği destekçisi Macar gazetesi Telex, Savunma Bakanı Kristof Szalay Bobrovniczky’nin Rusya ile yakın ilişkileri olduğunu öne sürdü: “Sayın Bakan, Rus devlet şirketi Transmashholding’nin eski ortağıydı.”

Transmashholding, Rus devletinin demiryolu şirketlerinden birisi ve Macaristan’da birçok demiryolu projesi yürütüyor.

Ancak bir diğer iddia ise, Viktor Orban hükümetinin NATO yanlısı bir darbe girişimi istihbaratını aldığı ve önlem amacıyla tasfiye yoluna gittiği yönünde. Telex gazetecileri ise, Viktor Orban’ın NATO’dan ayrılma yolunu dahi seçebileceğini ima etti.

VİKTOR ORBAN’IN ENDİŞESİ

Macaristan’da geçen yıl yapılan seçimlerde yüzde 54 oy alan Viktor Orban, tek başına iktidar oldu. Viktor Orban, George Soros’un ve Avrupa Birliği’nin seçimlere müdahale ettiğini öne sürdü.

Daha sonra eşcinsel evliliği yasallaştırmayan Macaristan, Avrupa Birliği tarafından tehdit edildi. Sürecin sonunda eşcinsel evliliğe izin vermeyen Macaristan’ın bazı AB fonları donduruldu.

Viktor Orban, ülkesinde NATO yanlısı subaylar tarafından bir askeri darbe veya muhtıra verilmesi ihtimalinden endişe duyuyordu.

Rusya-Ukrayna savaşında birçok defa AB yardımlarını veto eden Macaristan, finansal tehditler sonucunda Rusya’ya uygulanan yaptırımlara katıldı ama enerji alanındaki yaptırımlardan uzak durdu.

Rusya ile diplomatik temaslara devam eden Macaristan, silah alımında Türkiye ve Rusya’ya kayma mesajı verdi, Türkiye’den zırhlı araç alımında bulundu.

Macaristan, son olarak AB’nin Ukrayna’ya yapacağı 500 milyon Euro’luk askeri yardımı veto etti.