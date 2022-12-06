Macaristan'dan Avrupa'ya çağrı: Rusya'ya yönelik yaptırımları gözden geçirin
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın, Rusya'ya yönelik yaptırımları gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, gündeme ilişkin konuştu.
Viktor Orban, Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşa müdahale etmenin maliyeti nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımları gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.
Orban, "Macron haklı: Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın bedeli Atlantik'in her iki yakasında da aynı değil. Avrupa sanayisinin ayakta kalmasını istiyorsak, enerji krizini hızla çözmeliyiz. Yaptırımları yeniden düşünmenin zamanı geldi" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ve ABD'nin Ukrayna'daki savaşa "aynı ilkeler adına" dahil olduğunu, ancak ödedikleri bedelin Atlantik'in her iki yakasında farklı olduğunu söylemişti.
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