Macaristan, Ukrayna'yı suçladı: ABD'den destek aldığı müddetçe savaş sürecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna savaşının, "Ukrayna'nın ABD'den askeri destek aldığı sürece devam edeceğini" savundu.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2022 Cumartesi, 16:27
Macaristan, Ukrayna'yı suçladı: ABD'den destek aldığı müddetçe savaş sürecek
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Magyar Nemzet gazetesine demeç verdi.

Viktor Orban, Rusya-Ukrayna savaşının, "Ukrayna'nın ABD'den mali ve askeri yardım aldığı sürece devam edeceğini" dile getirdi.

Orban, "Ukrayna, ABD onu para ve silahla desteklediği sürece savaşabilir. Eğer Amerikalılar barış istiyorsa, barış gerçekleşebilir" dedi.

Macaristan'ın savaşa taraf olmadığını ve ülkesinin kendi çıkarlarını düşündüğünü belirten Orban, "Brüksel'den gelen çağrılara rağmen Rusya ile ekonomik ilişkileri kesmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Orban, "Biz bu meselelere diğer ülkelerin prizmasından değil, Macaristan'ın merceğinden bakıyoruz" diye konuştu.


Viktor Orban Macaristan ABD Rusya-Ukrayna Savaşı Ukrayna

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