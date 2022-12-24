Macaristan, Ukrayna'yı suçladı: ABD'den destek aldığı müddetçe savaş sürecek

24 Aralık 2022 Cumartesi, 16:27

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Magyar Nemzet gazetesine demeç verdi.

Viktor Orban, Rusya-Ukrayna savaşının, "Ukrayna'nın ABD'den mali ve askeri yardım aldığı sürece devam edeceğini" dile getirdi.

Orban, "Ukrayna, ABD onu para ve silahla desteklediği sürece savaşabilir. Eğer Amerikalılar barış istiyorsa, barış gerçekleşebilir" dedi.

Macaristan'ın savaşa taraf olmadığını ve ülkesinin kendi çıkarlarını düşündüğünü belirten Orban, "Brüksel'den gelen çağrılara rağmen Rusya ile ekonomik ilişkileri kesmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Orban, "Biz bu meselelere diğer ülkelerin prizmasından değil, Macaristan'ın merceğinden bakıyoruz" diye konuştu.