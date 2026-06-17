Macaristan’da Ukrayna bankasının 82 milyon dolarlık sevkıyatına soruşturma

Macaristan’da yeni hükümet, önceki Viktor Orban yönetimi döneminde Ukrayna’ya ait 82 milyon dolarlık nakit ve altın sevkiyatına el konulmasına ilişkin kurumlar hakkında iç soruşturma başlattı.

Macaristan’da vergi dairesi, terörle mücadele birimleri ve bazı kamu kurumları, Ukrayna devlet bankası Oschadbank’a ait rutin para sevkiyatına el konulması nedeniyle incelemeye alındı.

Olay, mart ayında yedi Ukraynalının iki zırhlı araçla yaklaşık 82 milyon dolar değerinde nakit ve altın taşıdığı sırada yaşandı.

Macaristan makamları, sevkıyata kara para aklama şüphesiyle el koyarken, Ukraynalı görevliler kısa süreliğine gözaltına alındı.

Ukrayna devlet bankası Oschadbank ise çalışanlarının, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının başlamasından bu yana haftalık olarak yürütülen rutin bir bankacılık operasyonu kapsamında görev yaptığını açıkladı.

MAGYAR'DAN SAVCILIĞA ÇAĞRI

Nisan ayındaki seçimleri büyük farkla kazanan Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başsavcılığın konuyu “gecikmeden” ele alması gerektiğini belirtti.

Magyar hükümeti, olayda vergi otoritesi, terörle mücadele birimleri ve diğer kurumların rolünün araştırılacağını duyurdu.

Rusya’ya yakınlığıyla bilinen eski Başbakan Viktor Orban, seçim kampanyasında Ukrayna’ya verilen desteğe karşı çıkmayı ana başlıklardan biri haline getirmişti.

Orban yönetimi, Moskova’ya yönelik yeni Avrupa Birliği yaptırımlarını ve Kiev’e sağlanacak kredi paketini de veto etmişti.

Macaristan, el koyduğu nakit ve altını, Magyar’ın göreve başlamasından günler önce Ukrayna’ya iade etti.