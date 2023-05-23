Macaristan: Yaptırımlarla kendi ayağımıza ve ciğerimize kurşun sıktık

Yayınlanma: 23.05.2023 - 10:57

Güncelleme: 23.05.2023 - 10:57

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın Rus nükleer enerjisine yönelik kısıtlayıcı önlemleri desteklemeyi reddettiğini ve yeni yaptırımların olmaması gerektiğine inandığını söyledi.

Peter Szijjarto, 11. yaptırım paketinin Avrupalı ihracatçılar ve AB ile Çin arasındaki ilişkiler için riskler içerdiğini dile getirdi.

Szijjarto'ya göre yeni kısıtlamaların getirilmesi halinde Avrupalı şirketlerin Rusya dışına ihracat yapması eskisinden daha da zorlaşacak ve bu durum AB'nin rekabet gücünü azaltacak.

"Çin ile karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı stratejik bir ortaklığın Avrupa için bir öncelik olduğunu" belirten Szijjarto, şunları kaydetti:

"Yaptırım paketinin bir diğer tehlikeli unsuru da AB'nin sekiz Çinli şirkete karşı kısıtlayıcı tedbirler uygulayacak olmasıdır. AB Çinli şirketlere yaptırım uygularsa, bunun Avrupa-Çin ilişkileri üzerinde çok ciddi bir etkisi olacaktır. Yaptırımlarla zaten kendi ayağımıza ve ciğerimize kurşun sıktık. Çin ile ilişkilerin bozulması nedeniyle yine çok şey kaybedeceğiz."

"AB içindeki atmosferin hala kavgacı olduğunu, AB üyesi ülkelerin çoğunun Macar hükümetine Ukrayna'daki savaşa askeri bir çözüm olasılığını işaret ettiğini, ancak bunun düşmanlıkların uzaması riskini beraberinde getirdiğini" kaydeden Szijjarto, "Ukrayna'ya silah sevkiyatı ve yeni yaptırımlar konusunda büyük bir baskı var, ancak hükümet barışa ve ulusal çıkarlarına olan bağlılığından vazgeçmeyecektir" dedi.