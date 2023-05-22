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Macaristan: Avrupa, Ukrayna'yı silahlandırarak güvenliğini riske attı

Macaristan Savunma Bakanı Krystof Szalai-Bobrownicki, Ukrayna'ya silah gönderen Avrupa ülkelerinin güvenliklerini riske attıklarını belirterek, kendi stratejik stoklarını azalttıklarını da dile getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 16:09
Macaristan: Avrupa, Ukrayna'yı silahlandırarak güvenliğini riske attı
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Macaristan Savunma Bakanı Krystof Szalai-Bobrownicki, Ukrayna'ya silah gönderen Avrupa ülkelerinin güvenliklerini riske attıklarını ve kendi stratejik stoklarını azalttıklarını söyledi.

Szalai-Bobrownicki, "Çoğu büyük ülke kendi güvenliklerini riske atarak ve kendi stratejik stoklarını azaltarak Ukraynalılara silah, mühimmat ve diğer malzemeleri transfer etti" dedi.

"Avrupa savunma sanayiisi, Ukrayna'nın artan taleplerine karşı hazırlıksız olduğunu kanıtladı" diyen Salai-Bobrownicki, stokları yenilemek ve Kiev'i daha fazla desteklemek için "bir şekilde büyümek zorunda" olduğunu kaydetti.

Salai-Bobrownicki, Macaristan'ın son yıllarda "bağımsız bir savunma sanayii geliştirmeye" odaklandığını vurgulayarak, ülkenin bazı bölgelerinde silah ve teçhizat üretimi için büyük fabrikalar inşa edildiğini ya da halihazırda üretim yapıldığını söyledi.


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