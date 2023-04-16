Polonya ve Macaristan Ukrayna'dan tahıl ve gıda ithalatını yasakladı

Yayınlanma: 16.04.2023 - 14:09

Güncelleme: 16.04.2023 - 14:09

Rusya'nın işgalinin bazı Karadeniz limanlarını engellemesinin ardından, Avrupa Birliği'nde üretilenden daha ucuz olan büyük miktarda Ukrayna tahılı, nakliye sorunları nedeniyle Orta Avrupa ülkelerinde kaldı ve yerel çiftçiler için fiyatları ve satışları vurdu.

Polonya'da iktirdaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), Polonya ekonomisinin durgunluğa girdiği son dönemde "Bugün hükümet, Polonya'ya tahılın yanı sıra (Ukrayna'dan) düzinelerce başka gıda türünün girişini ve ithalatını yasaklayan bir düzenleme yapmaya karar verdi" açıklamasında bulundu.

Reuters'ta yer alan habere göre, PiS, "Tahıldan bal ürünlerine, çok çok fazla şeyi" kapsayacak bu malların listesinin hükümet yönetmeliğine dahil edileceğini belirtti.

Polonya'nın tahıl sorununu çözmek için Ukrayna ile görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyle Polonya Başbakanı Kaczynski, "Biz Ukrayna'nın değişmez dostları ve müttefikleriyiz ve öyle kalacağız. Onu destekleyeceğiz ve destekliyoruz da... Ancak vatandaşlarının çıkarlarını korumak her devletin görevidir" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın hükümeti de yasağa katılarak mevcut durumun yerel çiftçilere ciddi zarar vereceğini söyledi.

Macaristan, tahıl ve diğer gıda ithalatına getirdiği yasağın ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda ayrıntı vermedi. Ancak Haziran sonunda sona ereceğini ifade etti.

Macaristan hükümeti ayrıca, Ukrayna ürünlerine uygulanan ithalat vergilerinin kaldırılmasının yeniden gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere AB düzeyinde düzenlemelerde değişiklik yapılmasını umduğunu söyledi.

POLONYA'NIN KARARI, UKRAYNA'YI ÜZDÜ

Ukrayna, Polonya'nın kararından duyduğu üzüntüyü dile getirerek "çeşitli meseleleri tek taraflı sert eylemlerle çözmenin durumun olumlu bir şekilde çözülmesini hızlandırmayacağını" söyledi.

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığı, Polonya'nın yasağının ihracatla ilgili mevcut ikili anlaşmalarla çeliştiğini ifade etti ve sorunu çözmek için görüşme çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Polonyalı çiftçilerin zor durumda olduğunu anlıyoruz, ancak şu anda en zor durumda olanların Ukraynalı çiftçiler olduğunu vurguluyoruz" denildi.