Macaristan'dan İsveç'in NATO üyeliğine onay

Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Buna göre İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 18:53
Macaristan'dan İsveç'in NATO üyeliğine onay
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Macaristan parlamentosu, İsveç'in NATO üyeliği lehinde oy kullandı.

Oylama, tarihsel olarak tarafsız olan İsveç'in NATO'ya katılmak için başvurmasından yaklaşık iki yıl sonra aylardır süren belirsizliğe ve diplomatik çekişmelere son verdi.

Cuma günü İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Macar mevkidaşı Viktor Orbán arasında yapılan toplantıda kararı alınan oylama bugün Budapeşte'de gerçekleşti.

İki ülke liderleri farklılıklarını bir kenara bırakarak “birbirleri için ölmeye hazır olduklarını” söyledi.

İki ülke ayrıca Macaristan'ın başkentinde gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında İsveç'in daha önce sattığı 14 adete ek olarak dört yeni Gripen uçağı satma sözü verdiği yeni bir askeri anlaşma imzaladı.

Türkiye, İsveç'in NATO başvurusuna geçen ay onay vererek Macaristan'ı son kararı alacak ülke konumunda bıraktı.

NE OLMUŞTU?

İsveç'in NATO'ya katılım başvurusu daha önce Türkiye ve Macaristan'ın itirazları üzerine ertelenmişti.


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