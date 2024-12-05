Macron, Başbakan Barnier'nin istifasını kabul etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, parlamentoda muhalefetin destek verdiği gensoru önergesinin ardından dün hükümetin düşmesi üzerine Başbakan Michel Barnier'nin istifasını onayladı.

Macron, Başbakan Barnier'nin istifasını kabul etti
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AA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 18:23

Başbakan Barnier, Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Macron'a istifasını sundu.

Macron, 574 milletvekilinin olduğu Meclis'te 331 milletvekilinin gensoru önergesine destek vermesinin ardından hükümetinin düşmesi üzerine Başbakan Barnier'nin istifasını kabul etti.

NE OLMUŞTU?

Barnier, 2 Aralık'ta, 2025 sağlık sigortası bütçesini Meclis'te oylama yapılmadan geçirmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye koymuştu.

Başbakan'ın bu adımına tepki gösteren Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı ve aşırı sağcılar, 3 aylık hükümete karşı gensoru önergesi sunmuştu.

Mecliste dün yapılan oylamada 331 milletvekili gensoru önergesine destek vermişti. Böylece hükümeti düşürmek için gerekli olan 288 milletvekili sayısına ulaşılmıştı.


Etiketler: #Anayasa #aşırı sağ #Cumhurbaşkanı

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