Macron, Beyrut için devreye girdi: Savaşı Lübnan'a yaymayın

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ile Hizbullah arasında artan askeri gerilim üzerine yaptığı açıklamada Lübnan’ın yeni bir çatışmanın içine çekilmemesi gerektiğini vurguladı.

Macron, Lübnan’ın Fransa’ya yakın bir ülke olduğunu belirterek, “Bu ülkenin yeniden savaşa sürüklenmesini önlemek için her şey yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Lübnan halkının Orta Doğu’daki herkes gibi barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğunu belirten Macron, diplomatik girişimlerin sürdüğünü söyledi.

Macron, savaşın durdurulması ve daha büyük bir çatışmanın önlenmesi amacıyla ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmeler yaptığını açıkladı.

Bu temasların ardından Lübnan’ın üst düzey yetkilileriyle de görüştüğünü belirten Macron, Hizbullah ile İsrail arasında sınırın iki tarafında yürütülen askeri operasyonları sona erdirmeyi hedefleyen bir plan üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

“HİZBULLAH DURMALI, İSRAİL KARA HAREKATINDAN KAÇINMALI”

Macron, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik saldırılarını derhal durdurması gerektiğini söyledi.

Aynı şekilde İsrail’in de Lübnan topraklarında kara operasyonu ya da geniş çaplı askeri harekâttan kaçınması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan yönetiminin Hizbullah’ın kontrolündeki bölgelerde güvenliği sağlama konusunda sorumluluk üstlenme taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

Fransa’nın Lübnan ordusuyla iş birliğini güçlendireceğini belirten Macron, zırhlı personel taşıyıcı araçlar ile operasyonel ve lojistik destek sağlanacağını söyledi.

Macron ayrıca Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) bünyesindeki Fransız birliklerinin güney Lübnan’daki görevini sürdürdüğünü ifade etti.

LÜBNAN'A İNSAN YARDIM

Macron, çatışmalar nedeniyle güney Lübnan’dan kaçan on binlerce sivil için insani yardım gönderileceğini açıkladı.

Fransa’nın bölgeye tonlarca ilaç, barınma çözümleri ve acil yardım malzemeleri sevk edeceğini belirten Macron, bunun Fransız halkının Lübnan halkına duyduğu dostluğun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Macron açıklamasında İsrail Başbakanı Netanyahu’ya da çağrıda bulunarak savaşın Lübnan’a yayılmaması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda İran yönetimine de seslenen Macron, Lübnan’ın kendisine ait olmayan bir savaşın içine çekilmemesi gerektiğini vurguladı.

Macron ayrıca Hizbullah’ın silah bırakması, ulusal çıkarları gözetmesi ve Lübnanlıların ülkelerini korumak için birlik içinde hareket etmesine izin vermesi gerektiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusunun, Beyrut'un güneyi için tahliye uyarısı yayınlamasının ardından, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'dan İsrail'i Beyrut'un güney banliyölerini bombalamamaya çağırmasını istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aoun telefon görüşmesinde Macron'dan "Beyrut'un güney banliyölerinin hedef alınmasını önlemek için İsrail'e müdahale etmesini" ve "en kısa sürede ateşkes sağlanmasına yardımcı olmasını" istedi.