Macron duyurdu... Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu!

Yayınlanma: 13.12.2024 - 15:11

Güncelleme: 13.12.2024 - 15:21

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 13 Aralık 2024 tarihinde, deneyimli siyasetçi ve Demokratik Hareket Partisi (MoDem) lideri François Bayrou'yu ülkenin yeni başbakanı olarak atadı. Bu atama, önceki Başbakan Michel Barnier'in, sol ittifak ve Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi'nin ortak güvensizlik oyu sonucu görevden alınmasının ardından gerçekleşti.

73 yaşındaki Bayrou, Fransız siyasetinin merkezinde uzun yıllardır önemli bir figür olarak tanınıyor ve Macron'un merkezci ittifakının kilit üyelerinden biri olarak biliniyor. Atanması, Ulusal Meclis'te hiçbir partinin çoğunluğa sahip olmadığı mevcut siyasi çıkmazı aşma çabası olarak değerlendiriliyor.

Bayrou'nun öncelikli görevi, ulusal borcu istikrara kavuşturmak ve parlamentodaki tıkanıklığı gidermek olacak. Bu, Macron'un 2017'den bu yana yedinci başbakan ataması olup, mevcut siyasi krizi çözme ve hükümetin istikrarını sağlama çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Bu atama, Macron'un görev süresinin bitimine iki yıl kala, siyasi otoritesini yeniden tesis etme ve ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklara karşı etkili bir yönetim sergileme çabası olarak değerlendiriliyor.

FRANÇOİS BAYROU KİMDİR?

François Bayrou, Fransız siyasetinde merkezde yer alan deneyimli bir politikacı ve Demokratik Hareket Partisi’nin (MoDem) lideridir. 25 Mayıs 1951’de Fransa’nın Bordères kentinde doğdu. Bordeaux Üniversitesi’nde edebiyat eğitimi aldıktan sonra öğretmenlik yaptı. Ancak, kariyerine siyasette devam etmeye karar verdi ve bu alanda önemli bir figür haline geldi.

Bayrou’nun siyasi kariyeri, merkez sağdaki Demokratik ve Sosyal Merkez (CDS) partisinde başladı. 1993 yılında François Mitterrand döneminde Milli Eğitim Bakanı olarak görev yaptı ve bu süreçte eğitim politikalarına katkılarda bulundu. 2007 yılında ise merkezci politikaların temsilcisi olarak Demokratik Hareket Partisi’ni (MoDem) kurdu. Partisi, Fransa’da merkez siyasetin güçlü bir sesi olarak tanındı.

François Bayrou, üç kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu. 2002, 2007 ve 2012 seçimlerinde yarıştı ve özellikle 2007 seçimlerinde aldığı %18,6’lık oy oranıyla dikkat çekti. Bu seçimlerde merkezci bir politika izleyerek geniş bir seçmen kitlesine hitap etti.

2017 yılında, Emmanuel Macron’un Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir destekçi olarak ön plana çıktı. MoDem, Macron’un merkezci ittifakının önemli bir parçası oldu. Bayrou, Macron’un ilk hükümetinde kısa bir süre Adalet Bakanı olarak görev aldı ancak etik tartışmalar nedeniyle istifa etti.

François Bayrou’nun siyasi görüşleri merkezci ve reformcu bir çizgide şekillenmiştir. Sağ ve sol arasında bir denge kurmayı hedefleyen politikalarıyla bilinir. Avrupa Birliği entegrasyonunu destekleyen Bayrou, Fransa’nın ekonomik reformlarla ilerlemesi gerektiğine inanmaktadır. Aynı zamanda eğitim ve kültür politikalarına verdiği önemle tanınır.

2024 yılında, Emmanuel Macron tarafından Fransa’nın yeni başbakanı olarak atandı. Bu atama, Bayrou’nun kariyerinde önemli bir dönüm noktasıdır ve Fransa’nın mevcut siyasi tıkanıklığını aşma çabalarında kritik bir rol oynaması beklenmektedir. François Bayrou, uzlaştırıcı ve pragmatik yaklaşımıyla kriz dönemlerinde istikrar sağlamaya yönelik liderlik becerileriyle tanınmaktadır.