Macron, Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki arabuluculuk rolü üzerinde durdu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasındaki arabuluculuk rolüne vurgu yaptı.
Macron, Twitter'da paylaştığı videoda, Sovyet rejiminin 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme zorladığı Holodomor trajedisine değindi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna-Rusya savaşının dünyayı gıda krizi tehdidiyle karşı karşıya bıraktığına işaret ederek, "En savunmasız ülkeler, istemedikleri bir savaşın bedelini ödememeli" dedi.
Avrupa Birliği'nin (AB) "dayanışma koridorlarıyla" şimdiye kadar Ukrayna'dan 15 milyon ton tahıl çıkarmayı sağladığını kaydeden Macron, "Birleşmiş Milletler (BM) Organizasyonu himayesinde, Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde müzakere edilen 'Karadeniz Tahıl Girişimi'nin' 120 gün uzatılması da en savunmasız ülkelere yardım etmek için gerekli. (Bu girişim) devam ettirilmeli" ifadesini kullandı.
Macron, Fransa'nın, Ukrayna'nın hediye ettiği 25 bin ton tahılının BM Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından Somali'ye sevkiyatı için 14 milyon dolarlık katkı sağladığını söyleyerek, Ukrayna tahılının Yemen ve Sudan'a sevkiyatı ve dağıtımı yapması için WFP'ye 6 milyon avroluk ek yardım açıkladı.
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