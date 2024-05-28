Macron'dan 'bağımsız Avrupa' çıkışı: Büyüme modeline ihtiyacı var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'yı her yerde savunacak güç ve kararlılıkta olmaları gerektiğini belirterek, bağımsız bir "Avrupa güvenlik ve savunma politikasına" ihtiyaç duyduklarını söyledi.

AA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:21
Macron'dan 'bağımsız Avrupa' çıkışı: Büyüme modeline ihtiyacı var
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile Dresden'de yaklaşık 10 bin Avrupalı gence hitap etti.

Dresden'deki Neumarkt Meydanı'nda konuşan Macron, "Avrupa'yı her yerde savunacak gücü ve kararlılığı bulmalıyız" dedi.

Güçlü ve egemen bir Avrupa'nın elzem olduğu vurgulayan Macron, Avrupa'nın bir dönüm noktasında olduğunu belirterek, "Avrupa barışın, refahın ve demokrasinin hikayesidir. Ancak Avrupa harekete geçmezse tüm bunlar artık tehdit altında" diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Avrupa kıtasına savaşın yeniden geldiğine dikkati çeken Macron, bu nedenle bağımsız bir Avrupa güvenlik ve savunma politikasının gerekliliğine işaret etti.

Macron, "Rusya bugün de güvenliğimizi tehdit ediyor. Rusya Ukrayna'ya saldırdı ve muhtemelen yarın ya da öbür gün burada olabilir. Milliyetçi olma ya da sadece Amerika'yı izleme tuzağına düşmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Macron, Ukrayna'da tehlikede olan şeyin Avrupa'nın güvenliği olduğu uyarısında bulunarak, "Eğer Ukrayna'da güçlü olanın kuralı geçerli olursa Almanya ya da Fransa bile artık güvende olmayacaktır. Ukrayna'da gerçekten tehlikede olan şey bizim barışımız ve güvenliğimizdir” şeklinde konuştu.

Avrupa ekonomilerinin büyüme sorununa da değinen Macron, "Karşı karşıya olduğumuz risk artık kendi büyümemizi yaratamıyor olmamızdır. Büyüme olmadan sosyal bir devlet modeli de olmaz. Avrupa'nın gelecek nesiller için bir büyüme modeline ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de Avrupa'da özgürlük ve demokrasinin önemini vurgulayarak, "Avrupa şüphe ve korkudan doğmamıştır. Avrupa cesaret ve güvenin sonucudur. Bunu şimdi tekrar göstermeliyiz" dedi.

Steinmeier, nesiller boyunca kıta Avrupasının bir özgürlük ve demokrasi kıtası olmasını sağlamak için çaba gösterdiğini sözlerine ekledi.


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