Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Alman mevkidaşı Steinmeier langırt oynadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Berlin'i ziyaret ederek Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile langırt oynadı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 27.05.2024 - 10:20
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Alman mevkidaşı Steinmeier langırt oynadı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üç günlük resmi ziyaret için gittiği Berlin'de Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

Ziyaret, bir Fransız Cumhurbaşkanının 24 yıl aradan sonra ilk kez Almanya'ya gelmesiyle dikkat çekiyor.

 

Macron ve Steinmeier, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Macron, Steinmeier ile birlikte langırt oynadığını içeren görüntüler paylaştı.

X platformunda yaptığı paylaşımda Macron, langırt oyununda Steinmeier ile 1-1 beraber kaldığını belirterek, "Bu seferlik... Almanya'nın muhteşem bir şekilde organize edeceği Euro 2024'ü dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


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