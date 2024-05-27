Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Alman mevkidaşı Steinmeier langırt oynadı

Yayınlanma: 27.05.2024 - 10:20

Güncelleme: 27.05.2024 - 10:21

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üç günlük resmi ziyaret için gittiği Berlin'de Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

Ziyaret, bir Fransız Cumhurbaşkanının 24 yıl aradan sonra ilk kez Almanya'ya gelmesiyle dikkat çekiyor.

1 zu 1.



Für heute.



Wir freuen uns auf die Euro 2024, die Deutschland großartig organisieren wird, und wir werden natürlich... ?? pic.twitter.com/LojOaIIKQC — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 26, 2024

Macron ve Steinmeier, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Macron, Steinmeier ile birlikte langırt oynadığını içeren görüntüler paylaştı.

X platformunda yaptığı paylaşımda Macron, langırt oyununda Steinmeier ile 1-1 beraber kaldığını belirterek, "Bu seferlik... Almanya'nın muhteşem bir şekilde organize edeceği Euro 2024'ü dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.