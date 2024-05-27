Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Alman mevkidaşı Steinmeier langırt oynadı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Berlin'i ziyaret ederek Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile langırt oynadı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üç günlük resmi ziyaret için gittiği Berlin'de Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.
Ziyaret, bir Fransız Cumhurbaşkanının 24 yıl aradan sonra ilk kez Almanya'ya gelmesiyle dikkat çekiyor.
1 zu 1.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 26, 2024
Für heute.
Wir freuen uns auf die Euro 2024, die Deutschland großartig organisieren wird, und wir werden natürlich... ?? pic.twitter.com/LojOaIIKQC
Macron ve Steinmeier, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
Macron, Steinmeier ile birlikte langırt oynadığını içeren görüntüler paylaştı.
X platformunda yaptığı paylaşımda Macron, langırt oyununda Steinmeier ile 1-1 beraber kaldığını belirterek, "Bu seferlik... Almanya'nın muhteşem bir şekilde organize edeceği Euro 2024'ü dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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