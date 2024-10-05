Macron'dan flaş çağrı: 'İsrail'e silah sevkiyatını durdurun!'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanacağı silah sevkiyatını durdurma çağrısında bulundu.

Macron'dan flaş çağrı: 'İsrail'e silah sevkiyatını durdurun!'
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AA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 17:45

France Inter radyosuna konuşan Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Macron, bölgede önceliğin siyasi bir çözüme geri dönmek ve Gazze'deki saldırılarda kullanılacak silah sevkiyatını durdurmak olduğunu ifade etti.

Fransa'nın bu kapsamda İsrail'e silah göndermediğini savunan Macron, İsrail'in, uluslararası hukuk ve insani hukuka uyarak kendisini savunması gerektiğini ifade etti.

"İSRAİL HATA YAPIYOR"

Macron, "Sivil halkı feda ederek terörle mücadele etmiyoruz" ifadesini kullanarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa'nın tutumunu dikkate almamasını eleştirdi. Emmanuel Macron, "Sesimiz duyulmuyor ve bu bir hata; bu, İsrail'in gelecekteki güvenliği için de bir hata" dedi.

Macron, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da değerlendirerek, "Lübnan, yeni bir Gazze olamaz" diye konuştu.


Etiketler: #fransa #Emmanuel Macron #israil

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