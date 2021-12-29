Macron’dan ‘İslam Konseyi’ hamlesi

29 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Fransa’da “İslami bölücülükle mücadele” kapsamında hazırlanan tartışmalı “Cumhuriyet İlkelerine Saygıyı Güçlendiren Yasa”sının mimarı Macron hükümeti ülkedeki Müslümanların yeni bir kuruluş ile temsili için adım atıyor. DW’nin Fransız medyasından aktardığına göre, yeni oluşturulacak İslam Konseyi’nin 2003’ten beri ülkede faaliyet gösteren Fransa Merkez Konseyi’nin (CFCM) yerini alacağı öne sürüldü. Haberde, Fransa İçişleri Bakanlığı’nın, yeni oluşumun yurtdışından bağımsız olmasına ve köktendinciliği kesin şekilde reddetmesine özel önem verdiği belirtildi. “Cumhuriyet İlkelerine Saygıyı Güçlendiren Yasa”sı, Müslüman toplumu hedef gösterdiği gerekçesiyle eleştirilerin odağı olmuştu. Ankara’dan da yasaya sert tepki yükselmişti. CFCM’ye bağlı bazı federasyonlar, İslam’ın Fransız kanun ve değerleriyle uyumlu olduğuna dair bir beyanname ilan etme fikrine karşı çıkmıştı.

Öte yandan Beauvais kentindeki Bilal Camisi için “radikal vaazlar” verildiği gerekçesiyle 6 aylığına kapatma kararı alındı. Son dönemde sıkılaştırılan denetimler sonucu kapatılan cami sayısı 22’ye yükseldi.