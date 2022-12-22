Macron'dan müzakere açıklaması: Masada sadece Çin ve Türkiye olmasın
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna arasında gerçekleşmesi olası barış görüşmelerinde "masada sadece Çin ve Türkiye'nin yer almasını istemediğini" dile getirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün'de düzenlenen "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Washington'a yaptığı ziyareti "iyi" olarak niteledi.
Macron, Ukrayna'da barış zamanının henüz erken olduğunu savunarak, "Rusların ateşkes ve barışa hazır olduğunu düşünenler, hazır olmadıklarını gördüler. Rusların başından beri istedikleri şey barış değil (Ukrayna'nın) teslimiyettir" dedi.
Ukrayna-Rusya arasında kalıcı bir barış anlaşmasının desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Sonunda herkesi masanın etrafına toplamamız gerekecek" diye konuştu.
Macron, "Bana akıl veren Avrupalıların ve Batılıların masada kimi görmek istediklerini merak ediyorum. Müzakere masasında sadece Çin ve Türkiye'nin olmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.
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