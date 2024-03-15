Macron'dan Rusya paniği: Avrupa'nın kredibilitesi sıfıra iner

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, rakip olarak nitelendirdiği Rusya'nın Ukrayna-Rusya savaşını kazanması halinde Avrupa'nın kredibilitesinin sıfıra ineceğini söyledi.

AA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 08:54
Macron'dan Rusya paniği: Avrupa'nın kredibilitesi sıfıra iner
Abone Ol google-news

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna savaşını ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Macron, savaşın artık Avrupa topraklarında olduğunu ifade ederek, "Strazburg ve Lviv arasında 1500 kilometreden daha az (mesafe) var" dedi.

"Rusya savaşı kazanırsa Avrupa'nın kredibilitesi sıfıra iner" diyen Macron, Moskova yönetiminin savaşı kazanması durumunda artık güvende olmayacaklarını savundu.

Macron, Rusya'ya karşı savaşmadıklarına ve bu ülkeye karşı savaşmak konusunda da "asla ilk girişimi" kendilerinin yapmayacağına işaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Tek hedefimiz var; Rusya savaşı kazanamaz ve kazanmamalı" diyerek, bu ülkeyi bir "rakip" olarak nitelendirdi.

Ukrayna'ya askeri birlik gönderme konusunda Macron, "Tüm bu seçenekler mümkün, bunun tek sorumlusu Moskova rejimi olur" değerlendirmesinde bulundu.

Macron, Ukrayna'yı desteklemek konusunda hiçbir ihtimali göz ardı edemeyeceklerini vurguladı.

Ukrayna'da Fransa ve Avrupa'nın güvenliğinin de söz konusu olduğunu kaydeden Macron, "Barışı istemek, Ukrayna'dan vazgeçmek anlamına gelmiyor" diye konuştu.

Fransa'nın nükleer silahının, Fransızlara güvence sağladığı değerlendirmesini yapan Macron, Rusya'nın bu savaşta galip gelmesinin Fransızların hayatının değişeceği anlamına geldiğini anlattı.

Macron, ülkesinin yüksek yoğunluktaki bir savaşa uygun tek saniyesi olmadığı yorumunda bulundu.

"İsrail'in kendini müdafaa etme konusunda mutlak bir hakka sahip olduğunu asla söylemedim" ifadesini kullanan Macron, Filistinlilerin bir devletinin olmasından yana olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Le Monde gazetesi, Macron'un bazı davetlilerin önünde, "gelecek yıl Odessa'ya askeri birlik göndermesi gerekeceğini" söylediğini iddia etmişti.


Rusya-Ukrayna Savaşı haberleri Emmanuel Macron haberleri

İlgili Haberler

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Rus heyetin Ankara ziyaretinde neler konuşuldu?

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Rus heyetin Ankara ziyaretinde neler konuşuldu?
Rusya'dan Google'a yeni bir ceza kesildi

Rusya'dan Google'a yeni bir ceza kesildi
Rusya Ukrayna’yı vurdu: 6 ölü

Rusya Ukrayna’yı vurdu: 6 ölü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Antalya’da CHP ve AKP arasında kıyasıya yarış: Sonucu DEM Parti mi belirleyecek?

Antalya’da CHP ve AKP arasında kıyasıya yarış: Sonucu DEM Parti mi belirleyecek?
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü
CHP'de para sayma görüntüleri için iki kişi ifade verdi: Sıfat belli, suç belli değil

CHP'de para sayma görüntüleri için iki kişi ifade verdi: Sıfat belli, suç belli değil
Nuri Bilge Ceylan’ın Kuru Otlar Üstüne Filminde telif ihlali

Nuri Bilge Ceylan’ın Kuru Otlar Üstüne Filminde telif ihlali
Toplu oy kullanılmasına karşı çıkan CHP'li Ali Şeker saldırıya uğramıştı: Karara itiraz da reddedildi!

Toplu oy kullanılmasına karşı çıkan CHP'li Ali Şeker saldırıya uğramıştı: Karara itiraz da reddedildi!
İzmir’de Pitbull Şila’nın katili için yeni karar: 4 Yıl hapis Cezası!

İzmir’de Pitbull Şila’nın katili için yeni karar: 4 Yıl hapis Cezası!
Murat Kurum'dan canlı yayında bir gaf daha: 'Aynı oyunları, aynı tiyatroları oynamaya devam ediyoruz'

Murat Kurum'dan canlı yayında bir gaf daha: 'Aynı oyunları, aynı tiyatroları oynamaya devam ediyoruz'
Bakan Uraloğlu: Turistik Doğu Ekspresi’nde 11 bin 611 yolcu seyahat etti

Bakan Uraloğlu: Turistik Doğu Ekspresi’nde 11 bin 611 yolcu seyahat etti