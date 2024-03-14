Rusya'dan Türkiye açıklaması: Rus heyetin Ankara ziyaretinde neler konuşuldu?

Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:36

Güncelleme: 14.03.2024 - 10:36

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin'in, Ankara'yı ziyaret ederek, Türk mevkidaşı Burak Akçapar ile bir araya geldiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Galuzin'in Akçapar ile Ankara'da gerçekleştirdiği istişarelerde Ukrayna'daki savaşın diplomatik yollardan çözümü ve Güney Kafkasya'daki durum konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Taraflar, siyasi ve diplomatik çözüm beklentileri de dâhil olmak üzere Ukrayna kriziyle ilgili konuları ele aldı. Bu bağlamda Rus tarafı, ABD liderliğindeki kolektif Batı'nın Kiev rejimine silah akıtmayı durdurması, Ukrayna yönetiminin Rusya ile görüşmelere koyduğu yasağı kaldırması ve yeni jeopolitik gerçekler karşısında gerçekçi bir tutum takınması gerektiğini vurguladı" denildi.

Bakanlığa göre, iki diplomat "Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesi sürecinin önemine ve bunun bölgesel formatlarda teşvik edilmesine odaklanarak" Güney Kafkasya'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada ayrıca, "Orta Asya ülkeleriyle işbirliğini de gözden geçirdiler. Rus heyeti bu bölgedeki ülkelerle ortaklığın yüksek dinamiğine dikkat çekti. Taraflar ayrıca, işbirliğini genişletmeye ve Moskova ile Ankara arasındaki yapıcı diyaloğu teşvik etmeye yönelik daha fazla ortak adım bağlamında Rus-Türk gündeminin bazı yönlerine değindiler ve temasları sürdürme konusunda mutabık kaldılar" ifadeleri kullanıldı.