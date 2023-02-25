Macron'dan Türkçe paylaşım: Erdoğan ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin ayrıntıları Türkçe paylaşım yaparak açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 12:04
Macron'dan Türkçe paylaşım: Erdoğan ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin ayrıntıları Türkçe olarak resmi Twitter hesabından paylaştı.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi veren Macron, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna’daki savaş hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna’nın kazanmasını sağlamak için desteğimizi daha da yoğunlaştırmalıyız. Saldırıdan vazgeçmesine yol açmak için de, Rusya üzerindeki baskıyı arttırmaya devam etmeliyiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Fransa'nın desteklerine de değinen Macron, "Türkiye’deki depremi izleyen saatlerde, sivil güvenlik güçlerimiz arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Gölbaşı’ndaki sahra hastanemiz, hergün yüz yaralıya bakmaktadır. Tamamen seferber ve dayanışma içerisinde kalmaya devam ettiğimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teyit ettim" ifadelerini kullandı.


Emmanuel Macron AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Erdoğan

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