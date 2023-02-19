Macron: 'Rusya'nın yenilgiye uğratılmasını istiyorum'

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 15:40

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 15:49

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Batılı ülkelere, Kiev yönetimine askeri desteği artırmaları çağrısında bulundu.

Savaşın uzun sürebileceğine işaret eden Macron, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta yenilgiye uğratılmasını ve Ukrayna'nın da konumunu savunabilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Rusya'nın "ezilmesi" için savaşın uzatılmasını isteyenler olduğunu savunan Macron, şu değerlendirmede bulundu:

"Rusya'ya kendi topraklarında saldırarak tamamen mağlup olmasını amaçlamamız gerektiğini düşünenler gibi düşünmüyorum. Onlar, her şeyden öte Rusya'nın ezilmesini istiyor. Fransa'nın tutumu, hiçbir zaman bu olmadı ve hiçbir zaman da olmayacak"

Macron, Ukrayna'nın müttefiklerce de desteklenen askeri çabalarının, "Rusya'yı masaya döndürecek ve kalıcı barışı sağlayacak" tek yol olduğunu ifade etti.

Rusya'da rejim değişikliğine dair ihtimalleri de değerlendiren Macron, dünya genelindeki benzer girişimlerin "tamamen başarısız" olduğuna dikkati çekti.