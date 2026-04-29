Madagaskar’da sabotaj ve isyan planı iddiası: Eski Fransız asker tutuklandı

Madagaskar’da, ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik bir planın parçası olduğu iddia edilen eski bir Fransız asker gözaltına alındı.

Yetkililer, plan kapsamında güvenlik güçlerini isyana teşvik etme ve altyapıya sabotaj düzenleyerek ülke genelinde elektrik kesintileri yaratma hazırlığı yapıldığını öne sürdü.

Savcılık açıklamasına göre, eski Fransız asker Guy Baret, başkent Antananarivo yakınlarındaki Tsiafahy yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında bir Madagaskar ordusu subayı olan Albay Patrick Rakotomamonjy ile birlikte bazı şüphelilerin daha olaya karıştığı bildirildi.

Yetkililer, şüphelilerin kamu düzenini bozmak amacıyla yanlış bilgi yaymak, elektrik hatları ve termik santraller gibi kritik altyapıyı sabote etmek, aranan kişileri saklamak ve suç örgütü kurmakla suçlandığını açıkladı.

Planın, 18 Nisan’da uygulanmasının hedeflendiği; elektrik kesintileri, trafik akışının engellenmesi ve gençlerin sokak olaylarına yönlendirilmesi gibi eylemler içerdiği belirtildi.

Ayrıca güvenlik güçlerinin devlet kurumlarına karşı isyana teşvik edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

WHATSAPP GRUBU DELİL OLDU

Savcılık, “Cesur Vatandaşların Devrimi” anlamına gelen bir WhatsApp grubunun planın organize edilmesinde kullanıldığını ve bunun önemli bir delil olarak dosyaya girdiğini bildirdi.

Soruşturma kapsamında Madagaskar Dışişleri Bakanlığı, başkentteki Fransız Büyükelçiliği’nde görevli bir yetkiliyi “istenmeyen kişi” ilan etti. Söz konusu kişinin, diplomatik statüsüyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğu ve soruşturmayla bağlantılı olduğu ifade edildi.

Fransa’nın Antananarivo Büyükelçisi Arnaud Guillois’in Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı ve kararın kendisine iletildiği aktarıldı.

Afrika’nın en yoksul ülkeleri arasında yer alan ve eski bir Fransız kolonisi olan Madagaskar, son yıllarda siyasi istikrarsızlıkla karşı karşıya.

Ülkede Devlet Başkanı Michael Randrianirina, geçtiğimiz yıl düzenlenen protestoların ardından iktidara gelmişti.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve olayla bağlantılı diğer şüphelilere yönelik işlemlerin devam ettiğini bildirdi.