Polonya'da madende patlama: 4 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 29.11.2023 - 10:27

Güncelleme: 29.11.2023 - 10:27

Polonya'nın güneyindeki Jaworzno kentinde bulunan Sobieski adlı kömür madeninde patlama meydana geldi. Katoviçe Madencilik Yüksek Dairesi tarafından yapılan açıklamada, maden ocağındaki dolgu boru hattını temizlemek için havalandırma departmanından görevlendirilen 6 kişilik ekibin boru hattına su doldurduğu esnada patlama meydana geldiği aktarıldı.

Yerin yaklaşık 600 metre altında gerçekleşen patlamada, 4 madenci hayatını kaybederken, 1’i ağır 2 madenci de yaralandı. Kazaya ilişkin olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tauron Madencilik'e bağlı olarak faaliyet gösteren Sobieski kömür madeni, Janina ve Brzeszcze maden ocaklarıyla birlikte ülkede kömür çıkarma hacmi bakımından Polonya Maden Grubu ve Jastrzebska Kömür Şirketi'nin ardından üçüncü sırada geliyor.