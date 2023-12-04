Paris saldırısında IŞİD gelişmesi

Yayınlanma: 04.12.2023 - 10:19

Güncelleme: 04.12.2023 - 10:19

Fransa'nın başkenti Paris'te, 26 yaşındaki bir Fransız vatandaşı turistlere bıçakla saldırdı. Saldırıda, bir Alman vatandaşı, kısa süre sonra ölümüne sebep olacak yaralar aldı.

Polis tarafından kovalanan saldırgan, yakalanmadan önce iki kişiye çekiçle saldırdı ve yakalandığı sırada tekbir getirdi. Saldırganın elektrikli tabanca kullanılarak tutuklandığını ifade eden Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırganın "Afganistan ve Filistin'de çok fazla Müslüman'ın ölmesinden rahatsız olduğunu" söylediğini aktardı.

BBC'de yer alan habere göre, Paris Savcısı Jean-François Ricard, saldırganın Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) daha önce bağlılık yemini etmiş olduğunu açıkladı.

Savcı yaptığı açıklamada, saldırganın sosyal medyada yayınlanan bir videoyla cihatçı gruba desteğini ifade ettiğini söyledi.

Fransız medyası ise, saldırganın Fransız vatandaşı Armand R. olduğunu, Fransa'da doğduğunu ve anne-babasının İranlı olduğunu yazdı.

İçişleri Bakanı Darmanin ayrıca, saldırganın Fransız güvenlik servislerinin izleme listelerinde olduğunu ve ruh sağlığı sorunları geçmişi olduğunu belirtti.